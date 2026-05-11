“Revisar hojas de vida” previo a los ascensos en FFAA recomienda exrectora, Julieta Castellanos

Tegucigalpa– La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, solicitó al Congreso Nacional revisar detalladamente las hojas de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras que serán considerados para ascensos dentro de la institución castrense.

La reacción de la exrectora surge luego que la Comisión de Defensa del Congreso Nacional anunció que serán aprobados más de 60 ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional.

Entre los ascensos previstos figura el del actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, quien pasaría de general de brigada a general de división.

Esto lo confirmó el diputado por el Partido Nacional y miembro de la comitiva, Kilvett Bertrand.

En ese sentido, Castellanos expresó preocupación por el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en las pasadas elecciones primarias, proceso que estuvo marcado por retrasos y desorden en el traslado del material electoral en diferentes sectores del país.

“Nunca se sabe quiénes son los que van en la lista y van a ascender hasta que están ascendidos, el llamado es a evitar esas prácticas de antaño y revisar bien cada una de las hojas de vida”, manifestó.

Lamentó que la institución militar se haya visto involucrada en cuestionamientos relacionados con el proceso electoral, señalando que los hechos registrados afectaron la confianza ciudadana y generaron dudas sobre el desempeño de los cuerpos encargados de la logística electoral.

Asimismo, Castellanos aseguró que el caso del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, es “muy obvio”, en referencia a las críticas surgidas tras la participación de las Fuerzas Armadas durante los comicios primarios.

En ese sentido, la exrectora consideró necesario que el Poder Legislativo analice cuidadosamente los perfiles, trayectoria y actuaciones de los oficiales que aspiran a ascender dentro de la estructura militar, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y la confianza pública.

De igual manera, Castellanos propuso impulsar reformas legislativas relacionadas con cargos estratégicos del Estado, entre ellos el jefe de las Fuerzas Armadas, la Cancillería y la Secretaría de Seguridad, argumentando que estos cambios permitirían reducir subordinaciones políticas y garantizar una mayor independencia institucional.

Sostuvo que Honduras necesita fortalecer los mecanismos democráticos y asegurar que las instituciones actúen con autonomía, transparencia y apego a la Constitución de la República. IR