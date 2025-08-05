Reverendo Mario Fumero llama a manifestación pacífica por la unidad nacional

Tegucigalpa—En medio del ambiente político el reverendo Mario Fumero hizo pública su postura ante la anunciada marcha de oración convocada por sectores de las iglesias evangélica y católica, la cual busca abogar por la paz, la unidad y la democracia en el país.

Fumero, reconocido por su trayectoria pastoral y sus opiniones independientes, enfatizó que la manifestación debe mantenerse libre de banderas políticas o intereses partidarios, y exhortó a los líderes religiosos a actuar como puentes de reconciliación y no como actores ideologizados.

“Ningún pastor que represente a una congregación u organización religiosa debería manifestar públicamente sus creencias políticas o ideológicas. Hacerlo atenta contra la unidad de la iglesia, ya que en ella hay personas de todas las corrientes”, declaró el religioso en un comunicado difundido este lunes.

Fumero también hizo un llamado a la prudencia dentro del liderazgo eclesial, recordando que en el pasado algunos ministros cristianos cometieron el error de alinearse abiertamente con gobiernos de turno, lo que —según dijo— causó escarnio al evangelio y afectó la imagen de la iglesia ante la sociedad.

“Vivimos en un Estado laico, por lo que ninguna iglesia debe tener protagonismo político. Debemos defender la apoliticidad de la iglesia, que es un reino dentro de otro reino”, añadió.

El reverendo reconoció que la iglesia sí tiene un rol en defender principios morales, la libertad de conciencia y la unidad nacional, pero subrayó que esos valores deben ser promovidos sin caer en el discurso partidista.

Sobre la marcha de oración, Fumero expresó su esperanza de que se realice de forma pacífica, sin consignas políticas ni presencia de partidos, y que su único objetivo sea interceder por las autoridades y promover la reconciliación nacional.

“El papel de los líderes religiosos debe ser de pacificadores y reconciliadores, evitando echar leña al fuego o sembrar cizaña”, concluyó.LB