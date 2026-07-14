Revelan nuevas líneas en el caso Angie Peña tras denuncias de encubrimiento y posible infiltración en la ATIC

Tegucigalpa – A más de cuatro años del caso de la joven Angie Peña, desaparecida en Roatán durante un viaje familiar, nuevas declaraciones de la extitular de Medicina Forense, Julissa Villanueva, reactivan el debate público y apuntan a presuntas irregularidades graves dentro de las estructuras investigativas del Estado.

– La institucionalidad se ve infiltrada por el crimen que tienen sus “peones útiles” en los operadores de justicia, cuestionó Villanueva

Según la también exviceministra de Seguridad, existen indicios de que la joven habría sido localizada con vida y posteriormente entregada a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero no a sus familiares.

Villanueva aseguró que el Ministerio Público debe priorizar la ampliación de las investigaciones, especialmente en torno a una supuesta infiltración de redes criminales dentro de la ATIC. Estas estructuras, según indicó, estarían vinculadas a delincuencia transnacional y habrían incidido para frenar el avance del caso. “Hay testigos, incluso protegidos, que han manifestado su preocupación y aseguran que Angie fue entregada, pero posteriormente ocultada”, reafirmó Villanueva.

Las declaraciones también señalan que la ATIC habría tenido conocimiento de la privación de libertad de la joven, pero en lugar de facilitar su retorno, habría actuado en coordinación con los captores. Además, se reveló que existía una recompensa de 500 mil lempiras, lo que habría motivado la entrega de Peña a las autoridades, aunque sin concretarse su reunificación familiar.

En cuanto a los responsables, Julissa Villanueva mencionó que hay un proceso judicial en curso contra un grupo vinculado al caso, cuyo juicio está previsto entre el 7 y el 14 de septiembre. En este se presentará evidencia científica, documental y testifical para sustentar los cargos por privación de libertad y asociación para delinquir. Entre los señalados previamente figuran ciudadanos como Gary Lee Johnston, quien habría tenido vínculos con redes de trata de personas en Islas de la Bahía.

La exviceministra subrayó que las pruebas clave no serán ventiladas públicamente para no comprometer el proceso judicial, pero advirtió que también podrían derivarse responsabilidades contra funcionarios que habrían participado u omitido acciones en este caso. Mientras tanto, la familia de Angie Peña continúa a la espera de respuestas en uno de los casos más polémicos y complejos de los últimos años en Honduras.

Familia demanda respuestas

El padre de Angie, Walter Peña, exigió respuestas a las autoridades ante las últimas versiones que maneja la exministra de Seguridad.

Refirió no tener la certeza sobre el paradero de su hija, por lo que demandó respuestas claras que les permitan conocer qué fue lo que pasó con Angie ante la gran carga de investigaciones al respecto.

Dijo que como familia han sido víctimas tanto del Estado, así como por la red de trata que opera en la isla de Roatán, Islas de la Bahía, ante la vista y paciencia de las autoridades.

“Sólo se nos dice que se está investigando el caso, que están localizadas las personas involucradas en el caso, pero lastimosamente existe apatía por parte de las autoridades para desentramar el caso porque están involucrados jueces y agentes”, señaló.

Walter Peña no descartó recurrir a instancias internacionales para elevar este caso y lograr que de una vez por todas haya una respuesta estatal al respecto. JS