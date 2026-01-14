Reuniones de Asfura con altos funcionarios de EEUU da señales positivas para la economía nacional, indica representante del Cohep

Tegucigalpa – El oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffati, considera como una buena señal que el presidente electo Nasry Asfura esté reuniéndose con funcionarios de Estados Unidos, el principal socio económico y comercial de Honduras y que sea tan bien recibido.

“Esto da señales positivas de que probablemente estos próximos cuatro años sean años diferentes en materia económica, acordémonos que hemos estado en cuatro años donde no tuvimos ningún acercamiento diplomático ni con los Estados Unidos ni con ninguna otra potencia”, señaló.

El economista expresó que espera que las reuniones de Asfura con altos funcionarios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, incluyendo al secretario de Estado y Consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, así como con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, den frutos en tema de atracción de inversiones.

Kaffati refirió que la atracción de inversiones ha sido una materia pendiente en los últimos años, mientras que la generación de empleo sigue siendo el principal problema de los hogares hondureños.

“Esperamos que el presidente electo Nasry Asfura pueda tener y desarrollar una agenda que traiga consigo compromisos por lo menos para los próximos 100 días de gobierno”, afirmó. VC