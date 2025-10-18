Reunión de Redondo con jefes de bancada finaliza con “consensos”, continuación el lunes y sin convocatoria oficial a sesión

Tegucigalpa – En las últimas horas, finalizó la reunión entre la junta directiva del Congreso Nacional y los jefes de bancada en la que acordaron consensos en algunos puntos de la agenda legislativa, pero no hubo convocatoria oficial a una sesión.

La reunión del viernes duró nueve horas, pero ambas partes afirmaron que alcanzaron consensos en puntos importantes para realizar una sesión legislativa la próxima semana.

Ambas partes se volverán a reunir el lunes para definir los temas que serán sometidos a discusión y aprobación en el pleno, siempre en función de los intereses del pueblo.

Durante la reunión, los diputados acordaron dar prioridad a la aprobación de iniciativas relacionadas con la salud, la materia electoral, la amnistía, las exoneraciones fiscales y los proyectos de infraestructura vial, especialmente los vinculados a carreteras estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

Asimismo, se destacó la importancia de mantener un balance técnico y financiero en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tanto el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el jefe de la bancada liberal, Mario Segura, prevén que la próxima sesión legislativa será el martes 21 de octubre. AG