Reunión de negociación para fijar el salario mínimo se reprograma para el próximo miércoles

Tegucigalpa – La reunión estipulada para este viernes se reprogramó al próximo miércoles 18 de marzo, informó el dirigente obrero Daniel Durón.

– Esperan propuestas concretas de los privados para la próxima semana, dijo Durón.

Dijo que los representantes del sector privado solicitaron “respetuosamente” que la próxima cita sea la semana entrante y no hoy como estaba previamente acordado.

“Aceptamos la propuesta entendiendo que ojalá sea para aproximarse, ya estamos a mediados del mes de marzo, demasiado tiempo para llegar a un acuerdo, y esperaríamos que el próximo miércoles tengamos propuestas aceptables”, señaló.

Durón arguyó que el actual salario mínimo, que está segmentado en tres partes, debe estar influenciado por el alto costo de la vida y especialmente de la canasta básica.

Explicó que generalmente se negocia tres o cuatro puntos arriba de la inflación.

Recordó que han existido 12 negociaciones concertadas entre obreros y sector privado, por lo que espera que ese comportamiento prime en la actual negociación.

Puntualizó que no sería un buen mensaje que tenga que intervenir el gobierno para fijar los nuevos valores del salario mínimo. “Nunca había visto una propuesta así, proponen debajo de la misma inflación, eso no es aceptable, pero supongo es parte de la estrategia para llegar a los valores finales”.

El nuevo salario mínimo debe ser retroactivo a partir del 1 de enero de 2026 y siempre varían los porcentajes de acuerdo a la cantidad de empleados, rubros y volumen de las empresas.

El salario mínimo en Honduras para 2026 sigue congelado en un promedio aproximado de 13,985 lempiras mensuales, cubriendo diferentes sectores económicos. Este monto varía según la actividad económica (10 sectores), el tamaño de la empresa (número de empleados) y la ubicación geográfica, ajustándose a la realidad de cada sector. JS