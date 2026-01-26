Reunificación familiar, un sueño “posible” para familias hondureñas afectadas por decisión de Trump

Tegucigalpa – La reciente decisión de una jueza federal en Estados Unidos ha generado un respiro temporal para miles de migrantes de varios países centroamericanos y caribeños.

Lo anterior permite a muchas familias hondureñas afectadas por una decisión migratoria del presidente Donald Trump. “Las autoridades deben aprovechar estos espacios para beneficiar a los menores hondureños”, dijo a Proceso Digital el doctor en derecho internacional, Graco Pérez.

Dicha medida judicial suspende la cancelación del programa clave de reunificación familiar, que había sido ordenado a terminar por la Administración de Donald Trump.

El fallo representa un momento crucial en el debate migratorio.

El programa afectado, conocido como Parole de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés), permite a familiares de personas con estatus migratorio regular en EE.UU. ingresar temporalmente y de manera legal. Este mecanismo fue implementado en 2023 durante la administración de Joe Biden para promover la unidad familiar.

Los países beneficiados incluyen Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Para los hondureños, en particular, este programa ha sido una vía esencial para reunirse con sus seres queridos sin enfrentar los riesgos de la migración irregular.

Judicialmente el futuro es impredecible, pero se debe aprovechar este momento y buscar incluso otras alternativas para beneficiar las familias hondureñas, dijo Pérez.

Antecedentes del programa

El FRP surgió como respuesta a las crecientes necesidades humanitarias en la región. Permite a padres e hijos reunirse mientras esperan el procesamiento de visas, ofreciendo estatus legal por más de tres años. Esto incluye autorizaciones de trabajo, lo que facilita la integración en la sociedad estadounidense.

Según reportes, el programa ha ayudado a miles de familias a evitar separaciones prolongadas. En Honduras, instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) han destacado su importancia para mitigar el impacto de la migración forzada.

La creación del FRP en 2023 fue parte de una política más amplia de parole humanitario, destinada a países con crisis socioeconómicas o políticas. Esto contrastaba con enfoques más restrictivos de administraciones anteriores.

La orden de Trump

El 12 de diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación de todos los programas categóricos de FRP. Esta decisión provenía directamente de la Administración Trump, que buscaba poner fin a lo que consideraba abusos en el proceso de permisos humanitarios.

La cancelación implicaba que los beneficiarios sin una alternativa legal debían abandonar EE.UU. para el 14 de enero de 2026. Esto afectaría a miles de personas ya establecidas, con empleos y lazos familiares en el país.

La medida fue vista como un endurecimiento de las políticas migratorias, alineada con la retórica de Trump sobre el control fronterizo. Sin embargo, generó inmediata controversia y demandas judiciales.

Rol de la Jueza Talwani

Una moción de emergencia fue presentada por migrantes afectados, argumentando daños irreparables si se procedía con la cancelación. La jueza federal Indira Talwani, del Distrito de Boston, Massachusetts, tomó el caso.

Talwani, nominada por Barack Obama, emitió una orden de restricción temporal. El fallo fue ordenado el sábado y difundido el domingo, concediendo la moción de los demandantes.

La decisión judicial suspende la terminación del programa hasta el 24 de enero de 2026. Esto da un plazo de 14 días para revisar argumentos adicionales.

Decisión judicial

La orden de Talwani exige que el Gobierno respete el proceso legal, potencialmente requiriendo documentación que justifique la cancelación. Si no se presenta, el programa podría extenderse más allá del plazo inicial.

El fallo enfatiza la prevención de daños irreparables, como separaciones familiares y pérdidas de estatus legal. Para los beneficiarios, esto significa continuidad en su vida cotidiana en EE.UU. La jueza destacó la importancia de la unidad familiar como principio humanitario.

Su decisión refleja un equilibrio entre políticas ejecutivas y protecciones judiciales.

“Respiro”

En Honduras, la resolución ha sido recibida con alivio. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) la describió como un «respiro» para los afectados, ofreciendo «un poco de tranquilidad» en medio de la incertidumbre.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, subrayó que el programa beneficia directamente a hondureños con familiares en EE.UU. Muchos han construido vidas estables gracias a él.

Sin esta suspensión, miles de hondureños enfrentarían deportaciones o salidas forzadas, exacerbando problemas sociales en el país de origen.

El Conadeh instó a los beneficiarios a monitorear el caso de cerca. Reyes advirtió que la cancelación permanente causaría daños en salud mental, empleos y lazos familiares.

Otras organizaciones regionales han expresado apoyo al fallo, viéndolo como una defensa de los derechos de los migrantes.

En países como El Salvador y Guatemala, similares reacciones han surgido.

La decisión judicial podría inspirar más demandas si el Gobierno persiste en su política restrictiva.

Implicaciones para otros países

Para Colombia y Ecuador, el FRP ha sido clave en contextos de inestabilidad. La suspensión temporal permite continuar procesos pendientes.

En Cuba y Haití, donde las crisis humanitarias son agudas, el programa ofrece una ruta segura. La decisión de Talwani protege a familias vulnerables de estas naciones.

Honduras y Guatemala, con altos flujos migratorios, ven en esto una oportunidad para abogar por extensiones permanentes.

Contexto histórico

Las políticas de Trump han sido consistentemente restrictivas. Durante su primer mandato, se implementaron medidas como separaciones familiares en la frontera.

El FRP de Biden representó un cambio hacia enfoques humanitarios. Su cancelación revierte ese progreso, según críticos.

La intervención judicial recuerda casos pasados donde las cortes bloquearon órdenes ejecutivas migratorias.

Posibles escenarios futuros

Hasta este mes de enero, el programa permanece activo. La jueza podría extender la orden si el DHS no justifica adecuadamente la cancelación.

Existe la posibilidad de apelación por parte del Gobierno, llevando el caso a instancias superiores. Esto podría prolongar la incertidumbre.

Para los migrantes, se recomienda consultar con abogados para preparar alternativas, como solicitudes de residencia permanente.

Beneficios económicos

El FRP no solo une familias, sino que contribuye a la economía estadounidense. Beneficiarios con permisos de trabajo pagan impuestos y llenan vacantes laborales.

En Honduras, las remesas de estos migrantes sostienen las economías locales. La suspensión preserva este flujo financiero.

Sin el programa, podría aumentar la migración irregular, con costos humanos y económicos mayores.

Desafíos legales

El DHS debe demostrar abuso en el programa para justificar su fin.

Si la jueza encuentra insuficiente la evidencia, podría declarar la cancelación inválida.

Esto establece precedente para futuras disputas migratorias.

Comparación con programas anteriores

El FRP se asemeja al TPS, que protege de deportaciones temporales.

Trump intentó terminar TPS para varios países, con intervenciones judiciales similares.

Las diferencias radican en el enfoque familiar del FRP. La actual suspensión evoca esas batallas pasadas.

La decisión de la jueza Talwani ofrece alivio temporal, pero el debate continúa. Para miles de familias, representa esperanza en tiempos inciertos. (RO)