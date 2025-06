Retraso en entrega de credenciales a algunos embajadores sigue despertando suspicacia sobre relación con el gobierno

Tegucigalpa- Nueve embajadores designados por países entre ellos la Unión Europea aún no han recibido sus cartas credenciales por parte de la presidenta Xiomara Castro, a pesar de que algunos ya llevan cerca de un año en el país. La situación ha generado cuestionamientos sobre la gestión diplomática del gobierno hondureño.

El excanciller Eduardo Enrique Reina justificó el retraso asegurando que no se trata de una decisión política, sino de razones logísticas, particularmente por la ausencia del embajador Gonzalo Fournier, quien supuestamente no pudo asistir a una cita programada para el 8 de febrero por encontrarse de viaje en Bruselas. “La recepción de credenciales no se hace uno por uno, se espera que un grupo de embajadores se sume. En febrero se ofreció esa fecha, pero el embajador de la Unión Europea estaba de viaje y no pudo presentarlas”, explicó Reina.

Agregó que recientemente ya con el nuevo canciller Efraín Bú, se realizó otra presentación de cartas credenciales con cuatro embajadores, y que “solo quedan pendientes unos cuantos”, asegurando que una nueva fecha se programará “próximamente”. No hay ningún atraso, esto es normal. Los jefes de Estado no reciben embajadores a diario, afirmó el canciller.

Sin embargo, la entrega de credenciales a representantes de países como Nicaragua, Ecuador, Grecia y Holanda, con menor tiempo en el país, ha encendido las alarmas entre analistas.

El experto en relaciones internacionales Graco Pérez consideró “sospechoso” que algunos embajadores de la Unión Europea sigan sin ser acreditados después de tanto tiempo. El plazo habitual para recibir cartas credenciales es de uno a tres meses. Cuando se sobrepasa ese tiempo, como en este caso que ya va para un año, se puede interpretar como una señal de deterioro en la relación bilateral o incluso como una forma de limitar la labor de los diplomáticos, advirtió.

Pérez también sugirió que podría existir un trasfondo político relacionado con el proceso electoral en curso, ya que los países europeos han mostrado interés en observar de cerca la transparencia democrática en Honduras. Podría haber cierta reticencia del gobierno a facilitar el trabajo de embajadores que podrían estar atentos al desarrollo del proceso electoral, concluyó.

Hasta la fecha, no hay una comunicación oficial del gobierno que aclare con precisión cuándo se concretará la entrega de credenciales a los embajadores pendientes.LB