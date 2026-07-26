Retorno de expresidente Hernández apunta a un nuevo proyecto político, advierte analista que pone en duda a justicia hondureña

Tegucigalpa – El retorno al país del expresidente Juan Orlando Hernández reabre el debate sobre el comportamiento de la institucionalidad hondureña y el rumbo político nacional, según el analista y asesor político Julio Larios.

– Retorno de Juan Orlando Hernández pone a prueba la institucionalidad, advierte Larios.

Durante una entrevista, Larios señaló que la llegada del exmandatario representa un momento clave para evaluar la respuesta de las instituciones del Estado ante una figura que —según dijo— “violentó la Constitución de la República al reelegirse”, pese a que la reelección estaba prohibida en varios artículos constitucionales.

“El Ministerio Público, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y las Fuerzas Armadas fueron testigos de esa situación”, expresó, cuestionando el rol que jugaron dichas entidades en ese momento.

El analista también recordó que Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por narcotráfico, aunque posteriormente recibió un perdón de pena. “Eso no quiere decir que no fue culpable, sino que se le perdonó la pena”, aclaró, al tiempo que indicó que actualmente existe un proceso en curso para anular dicho juicio.

Expectativa por procesos en Honduras

En el plano nacional, Larios manifestó preocupación sobre el tipo de procesos judiciales que enfrentará el exgobernante en Honduras, señalando que casos similares han terminado en sobreseimientos.

“Ojalá que no sea para que también se le sobresea y se diga que es libre e inocente”, advirtió.

A su criterio, los casos que deberían investigarse con mayor profundidad incluyen delitos como traición a la patria y actos de corrupción vinculados a su administración, mencionando escándalos como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la compra de hospitales móviles y otros manejos durante la pandemia.

Larios también cuestionó recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al considerar contradictorio reconocer a Hernández como presidente cuando su reelección rompió el orden constitucional.

“Las Fuerzas Armadas están para garantizar la alternabilidad en el poder, y en ese momento no actuaron”, enfatizó.

¿Un nuevo proyecto político?

Más allá del ámbito judicial, el analista considera que el regreso del exmandatario podría tener motivaciones políticas.

“No creemos que venga sin un plan. Aquí hay un propósito político que tiene que ver con el poder en Honduras”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que el comportamiento que Hernández tuvo en el pasado —incluyendo decisiones como la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y cambios en el Ministerio Público— sugiere que su retorno podría estar vinculado a un nuevo proyecto político.

“Vamos a ver de qué se trata a medida que se muestren las cartas”, concluyó Julio Larios. JS