Retornan al país los cuerpos de dos de los tres universitarios que murieron ahogados en El Salvador

Tegucigalpa – Los cuerpos de dos universitarios hondureños que murieron el viernes ahogados en el país vecino de El Salvador retornaron este sábado al país y están siendo velados en sus comunidades en el occidente del país.

El tercer universitario fallecido de nombre Olvin Mejía ya fue recuperado su cuerpo y estaría retornando al país mañana domingo.

Por la aduana de El Poy ingresaron los cuerpos de los jóvenes Fredy Valle y Alexis Romero.

Los restos mortales de Alexis Romero están siendo velados en una funeraria de Santa Rosa de Copán.

Romero será recordado como un chico lleno de sueños.

Los tres fallecidos estudiaban ingeniería civil en el campus Santa Rosa de Lima de la UNICAH en el departamento de Copán. IR