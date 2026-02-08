Retomar relaciones sólidas con EEUU nos permitirá recuperar la paz, dice Zambrano

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano se mostró agradecido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de su encuentro con el gobernante hondureño Nasry Asfura, y refirió que retomar las relaciones sólidas con el país del norte “nos permitirá recuperar la paz y la tranquilidad”.

El jefe del Legislativo expresó: “Muchas gracias, presidente @realDonaldTrump, por considerar a Honduras y a nuestro presidente, Tito Asfura, como un cercano amigo y colaborador”.

Seguidamente, planteó que “el pueblo hondureño nos eligió para volver a fortalecer los lazos entre nuestros países y acceder a beneficios comerciales que permitan a nuestros productores exportar con mayores facilidades al mercado norteamericano, generar empleos, mejorar las condiciones de vida de las familias hondureñas y reducir la delincuencia y la criminalidad”.

Zambrano reflexionó que “retomar relaciones sólidas con Estados Unidos nos permitirá recuperar la paz y la tranquilidad social que nos habían sido arrebatadas. Queremos que Honduras sea grande otra vez”.

Encuentro en Mar-A-Lago

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró la noche del sábado que él y su homólogo hondureño, Nasry Asfura, hablaron sobre comercio e inversión entre sus países en la reunión que mantuvieron hoy en Miami.

«Hoy tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, en Mar-a-Lago, Palm Beach (…) Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito», apuntó el líder republicano en su red Truth Social.

Trump aseguró que Asfura y él mantienen una «estrecha colaboración» en materia de seguridad y trabajan juntos «para combatir los peligrosos cárteles y narcotraficantes, deportando a inmigrantes ilegales y miembros de bandas fuera de Estados Unidos». JS