Retiran los cuerpos de cuatro de los cinco policías asesinados en Corinto

San Pedro Sula – Este viernes fueron retirados de la morgue de San Pedro Sula los cuerpos de cuatro de los cinco agentes de la Policía Nacional de Honduras asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), quienes fallecieron durante un operativo ejecutado en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, en el departamento de Cortés.

Los agentes perdieron la vida el jueves mientras participaban en acciones contra presuntas estructuras criminales que operan en la zona norte del país.

Los cuatro agentes policiales que fueron retirados de la morgue son: 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐞𝐳, 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐢𝐧 𝐄𝐥𝐯𝐢𝐫, 𝐉𝐨𝐬𝐮é 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐲 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬.

Mientras que el cuerpo de 𝐍𝐞𝐥𝐬 𝐄𝐠𝐮𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞 tendrán que practicarles pruebas para poder constatar que es su cuerpo ya que fue desmembrado y quemado.

De acuerdo con información brindada por personal de la funeraria encargada del traslado, se recomendó a los familiares realizar los velatorios con ataúd sellado y colocar una fotografía sobre el féretro, debido al avanzado estado de descomposición en que quedaron los cuerpos tras el enfrentamiento armado.

Hasta el momento, las autoridades no ha emitido un informe oficial detallado sobre las circunstancias exactas del operativo.

Se espera que en las próximas horas los cuerpos sean trasladados a sus lugares de origen, donde familiares, amigos y compañeros de la institución les darán cristiana sepultura.

Las autoridades hondureñas aseguraron que continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en torno a la muerte de los agentes de DIPAMPCO. IR