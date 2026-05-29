Retiran de la morgue sampedrana cuerpo de joven policía fallecido en Corinto

San Pedro Sula– Familiares y compañeros de la institución policial retiraron este viernes de la morgue de San Pedro Sula el cuerpo del joven policía Nels Makley Eguigure Aguilar, quien falleció hace más de una semana en el sector de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información, el cuerpo será sometido al proceso de preparación y sellado del féretro antes de iniciar el traslado hacia la capital hondureña.

Posteriormente, el féretro será llevado a las instalaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en Tegucigalpa, donde compañeros de la institución le rendirán homenaje póstumo.

Tras los actos protocolarios, el cuerpo será trasladado hasta su natal Teupasenti, en el departamento de El Paraíso, donde familiares y amistades le darán el último adiós.

La muerte del joven agente ha causado consternación entre sus seres queridos y miembros de la institución policial, quienes lamentaron profundamente su fallecimiento ya que de los cinco funcionarios policiales fue el que registró más saña y brutalidad al momento de su muerte. IR