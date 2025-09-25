Retienen por 4 horas en aeropuerto Toncontín a Nasralla y la diputada Urtecho por “supuesto” simulacro

Tegucigalpa- El presidenciable por el Partido Liberal Salvador Nasralla y la diputada por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho, fueron retenidos este jueves en el aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa, luego de que las autoridades aeroportuarias informaran sobre la realización de un “simulacro”.

Ambos llegaron a la terminal aérea a las 8:00 de la mañana con destino a Puerto Lempira, en La Mosquitia, donde una multitud de simpatizantes los esperaba desde las 9:00 a. m. Según denunció la congresista, pudieron despegar hasta el mediodía después de cuatro horas retenidos.

“Viajábamos a Puerto Lempira, pero nos tienen detenidos desde las 8:00 de la mañana en Toncontín porque dicen que están haciendo un simulacro”, declaró la diputada Urtecho, antes de abordar el avión.

Por su parte, Nasralla reaccionó en redes sociales cuestionando la veracidad del “simulacro”, al que calificó de una excusa para frenar su desplazamiento político. Además, envió un mensaje directo al asesor presidencial y expresidente Manuel Zelaya, asegurando que “no podrán detener su camino a la presidencia” y advirtiéndole que “prepare su mochila para irse”.

Más de 1000 personas, nos están esperando en Puerto lempira Gracias a Dios desde las nueve de la mañana y la ministra de defensa Rixi Moncada, que además es ministra de la SAR ordenó un operativo en el aeropuerto Toncontin para evitar nuestra salida. pic.twitter.com/bGlgJCsfi4 — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) September 25, 2025

Hasta el momento, las autoridades aeroportuarias no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente ni el motivo de la retención del presidenciable y la congresista.LB