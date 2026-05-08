Resumen de noticias, Viernes 8 de Mayo 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Viernes 8 de Mayo 2026Por: Proceso Digital8 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes FarándulaLupita Infante lanza ‘Aunque me duela’, un refugio para su público en un clima «alarmante» PolíticaFinanzas del PLH defiende manejo financiero y rechaza señalamientos sobre fondos de campaña CalienteCapturan a hombre tras tiroteo contra patrulla policial durante operativo en Santa Bárbara PolíticaYani Rosenthal afirma que denuncias de Roberto Contreras sobre fondos de campaña “sí tienen asidero” ActualidadEEUU comienza a desclasificar archivos gubernamentales sobre Ovnis y vida extraterrestre