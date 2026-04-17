Resumen de noticias, Viernes 17 de Abril del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Viernes 17 de Abril del 2026Por: Proceso Digital17 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesTrump afirma que Irán acordó no cerrar Ormuz nunca más: «Un día grandioso para el mundo» FarándulaLa mexicana Thalía estrena su nuevo álbum ‘Todo suena mejor en cumbia’ Al DíaEl papa alerta en Camerún de los peligros de la IA, que pueden causar conflictos y miedos NacionalesOchoa salió vía terrestre a El Salvador el 26 de marzo, confirma titular del INM Foto del díaCoreógrafa española Sol Picó