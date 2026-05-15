Resumen de noticias, Viernes 15 de Mayo del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Viernes 15 de Mayo del 2026Por: Proceso Digital15 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes EconomíaTomás Zambrano sostiene reunión con funcionarios de EEUU para promover inversión en Honduras EconomíaDeuda de la ENEE con generadores alcanza los L26 mil millones y sector eléctrico advierte que está “al límite” EconomíaAnte alzas a precios de la canasta básica los hondureños consumen más vísceras NacionalesJóvenes protestan contra la tala indiscriminada de bosques en carretera hacia Zambrano EconomíaCentenares de personas buscan una oportunidad laboral en feria de empleo en San Pedro Sula