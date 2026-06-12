Resumen de noticias, Viernes 12 de Junio 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Viernes 12 de Junio 2026Por: Proceso Digital12 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesLa UE impulsa el fortalecimiento institucional de más de 80 organizaciones en Honduras Usa 2026 - NoticiasPortugal llega a Estados Unidos encabezada por Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva NacionalesJuramentan nuevos embajadores de Honduras en Israel y Suiza Usa 2026 - NoticiasAncelotti posterga unos días más el regreso de Neymar a los entrenamientos FarándulaJusticia de EEUU da luz verde a la fusión de Paramount y Warner Bros