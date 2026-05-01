Resumen de noticias, Viernes 1 de Mayo de 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Viernes 1 de Mayo de 2026Por: Proceso Digital1 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesGobernador de Sinaloa ingresa a la lista de EEUU de políticos señalados por narcotráfico Cifra del día25 plantaciones de coca NacionalesEn 2025 Honduras incautó 93 % menos cocaína que en 2024: InsightCrime Foto del díaDía Mundial del Trabajo en Pakistán NacionalesSindicato de la ENEE respalda subsidio eléctrico, pero solicita focalizarlo para familias en pobreza extrema