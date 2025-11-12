Resumen de noticias vespertino, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias vespertino, Miércoles 12 de Noviembre de 2025Por: Proceso Digital12 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes MigrantesDetenidos denuncian condiciones inhumanas en la mayor cárcel de migración en Califonia NacionalesCPH destaca llamado de la ONU al Gobierno: “Respeten a los periodistas en este proceso electoral” FarándulaNicolas Cage trabajará de nuevo con John Woo para dar vida al jefe de la mafia Gambino NacionalesAgendan para el 18 de noviembre audiencia de declaración de imputado a dos magistrados del TJE Ciencia y TecnologíaNiño hondureño es reconocido como parte de la comunidad mundial de niños prodigios por la organización International Star Kids