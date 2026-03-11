Resumen de noticias vespertino, Miércoles 11 de Marzo de 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias vespertino, Miércoles 11 de Marzo de 2026Por: Proceso Digital11 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Ciencia y TecnologíaDescubren una colisión cósmica que desafía el modelo clásico de las fusiones estelares Deportes1-1. Un penalti de Havertz salva al Arsenal de la derrota en Leverkusen SaludCongreso entrega a Salud el reglamento del Decreto de Emergencia para su publicación en La Gaceta Ciencia y TecnologíaMusk anuncia que Tesla y xAI crearán ‘Macrohard’ para desarrollo autónomo de software Al DíaEl petróleo de Texas sube un 4,55 %, tras anuncio de liberación de reservas de la AIE