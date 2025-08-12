Resumen de noticias vespertino, Martes 12 de agosto de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias vespertino, Martes 12 de agosto de 2025Por: Fernando Martines12 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes SaludLargas filas en Hospital Mario Mendoza reflejan afectación de población en salud mental NacionalesPobladores de Mateo bloquean acceso en protesta por carretera en pésimo estado InternacionalesHRW advierte sobre «manipulación» en informe de derechos humanos del Gobierno de Trump NacionalesOnda tropical y vaguada en superficie, producirán lluvias moderadas con actividad eléctrica NacionalesDirectora del Radio Progreso denuncia agresión a periodista por empleado del IP