Resumen de noticias vespertino, Lunes 9 de Marzo de 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias vespertino, Lunes 9 de Marzo de 2026Por: Proceso Digital9 de marzo de 2026 Noticias recientes Ciencia y TecnologíaAstrónomos logran la medición más precisa de una capa clave del interior del Sol Nacionales"Más que una postura institucional pareciera una carta personal", dice Ministro de Comunicaciones sobre informe de la UNAH InternacionalesDelcy Rodríguez dice que Venezuela quiere construir relaciones a «largo plazo» con EEUU InternacionalesTrump avisa que EEUU «no se detendrá» hasta que Irán este «totalmente derrotado» NacionalesConadeh: "Positivo" el acercamiento entre gobiernos para abordar el TPS que involucra a más de 55 mil hondureños