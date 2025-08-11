Resumen de noticias vespertino, Lunes 11 de Agosto de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias vespertino, Lunes 11 de Agosto de 2025Por: Proceso Digital11 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaRedondo respalda pronunciamiento de la presidenta Castro en apoyo a Nicolás Maduro NacionalesFiscal Santos dice que le han bloqueado investigaciones de diputados por apropiación de fondos del Estado NacionalesSindicato de Infop a huelga a partir de hoy con varias exigencias InternacionalesEl subsecretario de Estado de EE.UU. llega a Bogotá para asistir a funeral de Uribe Turbay PolíticaRashid Mejía denuncia que vehículo del Gobierno secuestró manta en rechazo a caminata de iglesias