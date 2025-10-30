Resumen de noticias vespertino, Jueves 30 de octubre de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias vespertino, Jueves 30 de octubre de 2025Por: Proceso Digital30 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes DeportesEl Génova destituye a Patrick Vieira InternacionalesMás de 2,000 evacuados hasta el momento por las inundaciones asociadas a Melissa en Cuba PolíticaNasralla califica instalación de la comisión permanente en el CN como un intento del oficialismo de burlar a la democracia InternacionalesDos aviones chocan en pista en Nueva York ante la escasez de controladores en EEUU PolíticaNoé Pino dice habrá elecciones y descarta que comisión permanente destituirá funcionarios electorales