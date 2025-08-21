Resumen de noticias Vespertino , Jueves 21 de agosto de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias Vespertino , Jueves 21 de agosto de 2025Por: Proceso Digital21 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes SaludSeis de cada diez pacientes atendidos en el Mario Mendoza presentan depresión o ansiedad NacionalesENEE anuncia cortes de energía este sábado 23 de agosto en distintas zonas del país Política“Hay que salir a votar, hágalo para defender la democracia”: Nasry Asfura NacionalesCondiciones secas en la mayor parte del país, temperaturas cálidas Liga NacionalMotagua consigue su primer triunfo en el Apertura 2025