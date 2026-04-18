Resumen de noticias sabado 18 de abril del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias sabado 18 de abril del 2026Por: Gabriela Carrasco18 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Cifra del día642 homicidios PolíticaDos alcaldes de Libre y líderes del Partido Nacional se unen al Partido Liberal MigrantesINM informa que para los trámites que se realizan a través de apoderado legal se requiere carta poder y carné del abogado PolíticaZambrano instruye acciones para contrarrestar violencia en estadios y responder a invasiones de tierra SaludColegio Médico insiste en más de 400 despidos y lamenta falta de diálogo con el Ejecutivo