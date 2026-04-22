Resumen de noticias, Miércoles 22 de Abril del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Miércoles 22 de Abril del 2026Por: adminis22 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes EconomíaMinistro de Finanzas revela pérdida de L. 3 mil millones por dualidad de funciones o puestos NacionalesAlcaldía del Distrito Central inicia plan anticipado de mitigación previo al invierno InternacionalesMéxico pide explicaciones a EEUU por participación de agentes en operativo antidroga Foto del díaRíos de plástico en Indonesia DeportesEl Chelsea femenino jugará todos sus partidos de liga en Stamford Bridge