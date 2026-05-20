Resumen de noticias, Miércoles 20 de Mayo del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Miércoles 20 de Mayo del 2026Por: Proceso Digital20 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesDefensas de exdiputados citados por el MP, presentan escrito de apersonamiento y cambio de fecha CalienteEncuentran muerta a mujer en colonia Villanueva PolíticaJuan Barahona, Osman Chávez, Silvia Ayala y Karen Martínez los primeros en presentarse ante el MP NacionalesSAG promete apoyo a pequeños productores ante amenaza de sequía NacionalesHija de Arnulfo Valle conocerá hoy fallo de audiencia inicial por triple asesinato