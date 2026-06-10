Resumen de noticias, Miércoles 10 de Junio 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Miércoles 10 de Junio 2026Por: Proceso Digital10 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Foto del díaPalestinos desplazados reciben ayuda PolíticaRoberto Contreras desmiente haber interpuesto denuncia contra Salvador Nasralla InternacionalesEl candidato peruano Sánchez se solidariza con Gustavo Petro, tras anuncio de suspensión Al DíaLas cárceles se convirtieron en «centros logísticos» del crimen, dice ministro paraguayo Usa 2026 - NoticiasNueva York ofrece 500 entradas del Mundial a familias, personal de emergencia y militares