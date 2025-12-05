Resumen de noticias matutino, Viernes 5 de Diciembre 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Viernes 5 de Diciembre 2025Por: Proceso Digital5 de diciembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaCoordinadora del Sistema 911 interpone denuncia en el MP por delitos electorales en comicios generales PolíticaVotos nulos y en blanco son resultado de desconfianza en candidatos y falta de educación electoral SaludDurante el fin de semana tres menores ingresaron por quemadura por pólvora al Mario Catarino Rivas CalienteEncuentran cadáver flotando en el río Guacerique Política“Absurda y sin fundamento legal petición de Libre de repetir elecciones”: Luz Ernestina Mejía