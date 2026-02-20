Resumen de noticias matutino, Viernes 20 de Febrero del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Viernes 20 de Febrero del 2026Por: Proceso Digital20 de febrero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes DeportesMbappé reclama aun 2 millones al PSG, que considera que ya ha pagado lo que debía Cifra del día50 asesinatos NacionalesExfiscal pide que nuevo Consejo de la Judicatura sólo se enfoque en nombrar a los jueces CalienteAl menos 50 menores y adolescentes han muerto violentamente este año en Honduras DeportesKompany dice que la actitud de Mourinho ante Vinicius es lo más grave del caso Prestianni