Resumen de noticias matutino, vieres 8 de Agosto de 2025

Noticias recientes

Política
Mel sabe que marcha del 16 de agosto será «brutal» advierte Quintín Soriano

Nacionales
Unos 30 fiscales han renunciado o solicitado licencia en el MP, afirma presidenta de Asociación de Fiscales

Liga Nacional
Diego Vázquez destituido como DT del Motagua

Nacionales
Fundación Ficohsa inaugura centro preescolar rehabilitado en Marcala y alcanza 144 en Honduras

Nacionales
No se pueden aprobar ajustes sin autorización de la CNBS: director de Injupemp