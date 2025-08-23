Resumen de noticias matutino Sábado 23 de agosto de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino Sábado 23 de agosto de 2025Por: Gabriela Carrasco23 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes EconomíaEspejismo estadístico de la pobreza, cifras oficiales versus realidad hondureña EconomíaMisión del FMI encontrará ENEE con déficit financiero en su cuarta revisión NacionalesIngresa a la CSJ una nueva solicitud de extradición desde Argentina NacionalesMarina Mercante suspende búsqueda del barco «Lucky Lady» NacionalesForo de Mujeres por la Vida realiza un plantón en SPS por el 11 aniversario de la muerte de Margarita Murillo