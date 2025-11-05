Resumen de noticias matutino, Miercoles 5 de noviembre de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Miercoles 5 de noviembre de 2025Por: Proceso Digital5 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes ActualidadCopernicus adelanta que 2025 será el segundo o tercer año más cálido jamás registrado PolíticaEl general Roosevelt se empecina en unas FFAA desobedientes y deliberantes Al DíaEl huracán Melissa dejó, entre «cuantiosos» daños, 76.689 viviendas afectadas en Cuba Al DíaTrump llama «absurda» orden federal que le obliga asignar fondos a programa alimentario MetrópoliBAC es reconocido por 19 años como empresa socialmente responsable tras generar impacto positivo en personas, comunidades y el planeta