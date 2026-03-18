Resumen de noticias matutino, Miércoles 18 de Marzo de 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Miércoles 18 de Marzo de 2026Por: adminis18 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes CalienteAsesinan a pareja en colonia capitalina NacionalesA audiencia de imputado estadounidense capturado por delito de fraude SaludCasos de dengue superan los 1,700 autoridades llaman a reforzar medidas de prevención SaludHospital de Especialidades realiza segundo trasplante renal con técnica laparoscópica InternacionalesIsmail Jatib, el responsable de la inteligencia iraní muerto en un bombardeo israelí