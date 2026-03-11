Resumen de noticias matutino, Miércoles 11 de Marzo de 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Miércoles 11 de Marzo de 2026Por: Proceso Digital11 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Columnista invitadoTito Asfura y la reducción del gobierno EconomíaCientos de jóvenes realizan largas filas para conseguir un empleo en la maquila MigrantesComité de la ONU: el discurso de odio de Trump contra los inmigrantes alienta los abusos NacionalesPresidente de la AMHON promete fortalecer el municipalismo CalienteAseguran plantación de marihuana en San Esteban, Olancho