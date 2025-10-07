Resumen de noticias matutino, martes 7 de octubre de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, martes 7 de octubre de 2025Por: Proceso Digital7 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesVenezuela inicia ejercicio del «Plan Independencia 200» en dos estados frente al Caribe PolíticaHugo Noé Pino confirma extensión del período de sesiones legislativas hasta el 20 de enero de 2026 Ciencia y TecnologíaLa tormenta Jerry podría convertirse en huracán el jueves camino a las Islas de Sotavento SaludNi citas, ni medicamentos, ni especialistas la constante en el IHSS EconomíaInvasiones de tierra e inseguridad ciudadana dañan la imagen e inversión en Honduras, recuerda presidenta del Cohep