Resumen de noticias matutino, martes 30 septiembre de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, martes 30 septiembre de 2025Por: Proceso Digital30 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaLibre tiene interés que grupos afines al Gobierno sean observadores electorales: Julieta Castellanos MigrantesLa creación de empleos en sectores con alta presencia latina cae un 35 % en EE.UU. Al DíaLlegan a Estambul 137 activistas de la Flotilla deportados por Israel Al DíaUna manifestación multitudinaria toma Roma en apoyo a Gaza y la Flotilla Deportes2-0. El Manchester United amortigua la crisis