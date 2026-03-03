Resumen de noticias matutino, Martes 3 de Marzo del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Martes 3 de Marzo del 2026Por: Proceso Digital3 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesIsrael ataca el edificio de la asamblea de clérigos que deben elegir al sucesor de Jameneí NacionalesLa represa San José comenzará a operar a inicios de 2028 anuncia edil capitalino NacionalesExministro Cardona cuestiona al Ministerio Público por trata de evitar que Luis Redondo y Carlos Zelaya testifiquen en caso “Chequesol” NacionalesCon testimonio de una exdiputada de Libre prosigue hoy audiencia en caso “Chequesol” InternacionalesLa Fuerza Armada de Venezuela exige la liberación de Maduro tras dos meses de su captura