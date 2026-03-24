Resumen de noticias matutino, Martes 24 de Marzo 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Martes 24 de Marzo 2026Por: Proceso Digital24 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesLas largas ausencias de Putin, otro daño colateral de la guerra en Irán InternacionalesEspaña pide a EE.UU. que vuelva a la negociación para acabar con la guerra en Irán InternacionalesRubio viaja a reunión del G7 en Francia con las guerras de Irán y Ucrania en la agenda NacionalesPleno de magistrados se reúne para designar juez de extradición y opinión sobre Ley de Empleo Parcial Al DíaGuatemala entrega a EE.UU. a un narcotraficante reclamado por una corte de Texas