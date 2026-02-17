Resumen de noticias matutino, Martes 17 de Febrero del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Martes 17 de Febrero del 2026Por: Proceso Digital17 de febrero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesDe Kuczynski a Jerí: los siete presidentes de Perú en diez años de crisis política CalientePolicía Nacional avisa operaciones de alto impacto en Olancho y El Paraíso NacionalesCon lugar solicitud de cambio de medidas para general Venancio Cervantes Al DíaEl autor del tiroteo en pista de hielo en Rhode Island (EEUU) mató a su hijo y exesposa Deportes0-1. El Real Madrid gana el primer duelo en Lisboa