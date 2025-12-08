Resumen de noticias matutino, Lunes 8 de Diciembre 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Lunes 8 de Diciembre 2025Por: Proceso Digital8 de diciembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaRasel siempre ha tenido ambición de dirigir Libre, pero no es momento de señalar errores: Juan Barahona PolíticaConsejero del CNE, Marlon Ochoa, admite ante misiones internacionales la derrota de Libre InternacionalesPetro cuestiona que presidentes latinos no dialoguen ante los ataques de EEUU en el Caribe Cultura y SociedadAuschwitz abre nueva exposición permanente preparada durante más de 12 años SaludEl doctor Umaña advierte a viajeros desde y hacia España sobre virus de influenza mutado