Resumen de noticias matutino, Lunes 6 de octubre de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Lunes 6 de octubre de 2025Por: Proceso Digital6 de octubre de 2025 Noticias recientes PolíticaHugo Noé Pino confirma extensión del período de sesiones legislativas hasta el 20 de enero de 2026 Ciencia y TecnologíaLa tormenta Jerry podría convertirse en huracán el jueves camino a las Islas de Sotavento SaludNi citas, ni medicamentos, ni especialistas la constante en el IHSS EconomíaInvasiones de tierra e inseguridad ciudadana dañan la imagen e inversión en Honduras, recuerda presidenta del Cohep NacionalesContinúan las lluvias con actividad eléctrica en el territorio nacional