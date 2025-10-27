Resumen de noticias matutino, Lunes 27 de Octubre de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Lunes 27 de Octubre de 2025Por: Proceso Digital27 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaA que le tienen miedo para prorrogar las sesiones del Congreso: Maribel Espinoza InternacionalesEl potente huracán Melissa toca tierra en Jamaica con categoría 5 NacionalesInstrumentalización de instituciones y la indiferencia ciudadana amenazan la estabilidad democrática del país: CNA EconomíaCandidatos de Uruguay, Honduras y Guyana entran en recta final por la dirección del IICA Cultura y SociedadEl príncipe Andrés recibió a Epstein en Windsor tras orden de arresto contra pederasta