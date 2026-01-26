Resumen de noticias matutino, Lunes 26 de Enero del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Lunes 26 de Enero del 2026Por: Proceso Digital26 de enero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesMuchas medidas se ven positivas, pero no tocan fondo, dice Padre Melo sobre nuevo gobierno NacionalesAsoprodehu y Joprodeh advierten sobre riesgo de disolución de la Secretaría de Derechos Humanos NacionalesGobierno extiende subsidio al gas LPG y la energía hasta el 30 de abril NacionalesRepresentante de PNUD se reúne con canciller Agüero DeportesDrake Maye asegura que no se perderá el Super Bowl por una lesión en el hombro