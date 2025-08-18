Resumen de noticias matutino, Lunes 18 de agosto de 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Lunes 18 de agosto de 2025Por: Proceso Digital18 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Ciencia y TecnologíaEl ‘Google chino’ Baidu registra mayor caída de ingresos desde 2022 ante competencia en IA DeportesReal España resurge y hunde a Diriangén NacionalesRadares de Palmerola están abandonadas desde 2022, confirma concesionario DeportesCancelado el partido entre Independiente y la U de Chile por incidentes que dejan heridos Deportes2-1. Inter Miami se clasifica a semifinales sin Messi y con dos goles de Suárez