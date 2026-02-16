Resumen de noticias matutino, Lunes 16 de Febrero del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Lunes 16 de Febrero del 2026Por: Proceso Digital16 de febrero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesTitular del CNA insiste en aplicar juicio político a altos cargos que socavaron la democracia EconomíaSe materializa cierre paulatino de Textiles Merendón en Choloma FarándulaDennis Quaid asume uno de los roles actorales ‘más difíciles’ en ‘I Can Only Imagine 2’ FarándulaRicky Martin declara amor a Brasil en su segunda visita al sambódromo de Río de Janeiro FarándulaMuere Robert Duvall, el aclamado actor de Apocalypse Now y El Padrino, a los 95 años