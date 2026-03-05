Resumen de noticias matutino, Jueves 5 de Marzo del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Jueves 5 de Marzo del 2026Por: adminis5 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Nacionales“Aquí quien mata son los mismos funcionarios”: general Ramiro Muñoz NacionalesLa lucha contra el narcotráfico es permanente y sin excepciones, afirma su director Ramiro Muñoz EconomíaHonduras será sede del III Foro Iberoamericano de Turismo en San Pedro Sula NacionalesCNA: Congreso debe justificar ante el país si no activa juicio político por posibles irregularidades institucionales EconomíaFinanzas revela acumulación de más de $ 3,200 millones en préstamos sin ejecutar y advierte sobre costo millonario por retrasos