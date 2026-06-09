Resumen de noticias, Martes 9 de Junio 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Martes 9 de Junio 2026Por: Proceso Digital9 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Foto del díaEl papa León XIV con voluntarios PolíticaPróxima semana debe aprobarse en el CN las reformas energéticas, prevé diputado Mario Pérez FarándulaEl papa saludó a Bad Bunny y a su familia en el estadio madrileño Santiago Bernabéu SaludColegio Médico advierte que mantendrá protestas indefinidas hasta que se paguen salarios atrasados InternacionalesTrump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero estadounidense